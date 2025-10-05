Habertürk
        Taylor Swift'in albümü ilk günden rekor kırdı

        Taylor Swift'in albümü ilk günden rekor kırdı

        Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl' albümüyle ilk günden kendi rekorunu kırdı. Bir hafta sonunda ise tüm zamanların satış rekorunu Adele'in elinden alması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:05
        İlk günden rekor kırdı
        Taylor Swift'in 'The Life of a Showgirl' albümünün çıkış gününde satış rakamları açıklandı ve sanatçı, sadece bir günde en büyük albüm haftası rekorunu kırdı.

        Swift, bir albüm için en büyük satış rekoruna, geçen yıl çıkardığı 'The Tortured Poets Department' albümüyle ulaşmıştı. Albüm, ilk haftasında 2,61 milyon kopya satmıştı. Bu sayı, 1,914 milyon kopya ve 891,34 milyon dinlemeden oluşuyordu.

        Swift'in 3 Ekim'de çıkardığı 'The Life of a Showgirl' albümü, ilk satış günü, bu rakamları altüst etti. Swift, albümün piyasaya sürüldüğü ilk gün 2,7 milyon kopya sattı ve Billboard'a göre bu albümle şimdiye kadarki en büyük satış haftasını geçireceğini kanıtladı.

        Adele, 2015 tarihli albümü '25' ile tüm zamanların en yüksek satış rekorunu elinde tutuyor. Albüm, yayınlandığı ilk haftada 3,38 milyon kopya sattı. Bu albüm, dinlenme sayıları da hesaba katıldığında 3,48 milyon albüm eşdeğeri birim elde etti. Swift'in ilk haftayı tamamladığında bu sayıyı geçmesine ve tüm zamanların rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

