Taylor Swift'in, yeni şarkısının klibinde Ethan Hawke ve Josh Charles oynadı
Kült filmlerden 'Ölü Ozanlar Derneği'nin başrol oyuncuları, Ethan Hawke ve Josh Charles, Taylor Swift'in 'Department of Tortured Poets' albümünün ilk şarkısı 'Fortnight' klibinde oynadı
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Department of Tortured Poets'nın ilk müzik videosunu yayınladı. Post Malone adlı şarkıcının da yer aldığı albümün açılışı 'Fortnight'adlı şarkısıyla yaptı.
34 yaşındaki Taylor Swift'in klipte; 'Ölü Ozanlar Derneği'nin başrol oyuncuları, Ethan Hawke, Josh Charles ve Post Malone birlikte rol aldı.
Müzik videosu albümle birlikte yayınlandı ve Ethan Hawke ile Josh Charles'ın laboratuvarda çalışan bilim insanları olarak rol aldığı görüldü. Frankenstein'ı hatırlatan klasik görüntülere gönderme yapan Taylor Swift, bir masaya bağlandı.