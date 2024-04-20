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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'in, yeni şarkısının klibinde Ethan Hawke ve Josh Charles oynadı

        Taylor Swift'in, yeni şarkısının klibinde Ethan Hawke ve Josh Charles oynadı

        Kült filmlerden 'Ölü Ozanlar Derneği'nin başrol oyuncuları, Ethan Hawke ve Josh Charles, Taylor Swift'in 'Department of Tortured Poets' albümünün ilk şarkısı 'Fortnight' klibinde oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:35
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        ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Department of Tortured Poets'nın ilk müzik videosunu yayınladı. Post Malone adlı şarkıcının da yer aldığı albümün açılışı 'Fortnight'adlı şarkısıyla yaptı.

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        34 yaşındaki Taylor Swift'in klipte; 'Ölü Ozanlar Derneği'nin başrol oyuncuları, Ethan Hawke, Josh Charles ve Post Malone birlikte rol aldı.

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        Müzik videosu albümle birlikte yayınlandı ve Ethan Hawke ile Josh Charles'ın laboratuvarda çalışan bilim insanları olarak rol aldığı görüldü. Frankenstein'ı hatırlatan klasik görüntülere gönderme yapan Taylor Swift, bir masaya bağlandı.

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        Taylor Swift, 'The Tortured Poets Departmanı'nı yayınladıktan sadece iki saat sonra, ikinci bir albüm haberiyle hayranlarını şaşırttı. 'The Tortured Poets Departmanı: The Anthology' adlı çift albümün tamamı 31 şarkıyı kapsıyor.

        Fotoğraflar: Backgriduk

        #Taylor Swift
        #Post Malone
        #Ethan Hawke
        #Josh Charles
        #Department of Tortured Poets
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