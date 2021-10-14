SON DAKİKA: Tayvan'da korkunç yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tayvan'da korkunç yangın! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tayvan'ın güneyindeki Kaohsiung kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tayvan haber ajansı CNA'nın Kaohsiung İtfaiye Dairesi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürebildi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada 9 kişinin cansız bedenini buldu.

Yangından etkilenen 40'ın üstünde yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.

Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini bildirdi.

Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti.