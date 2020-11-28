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HaberlerDünyaTayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı! - Haberler
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Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı!

Tayvan parlamentosunda ABD'den ithal edilen domuz etleri nedeniyle çıkan tartışmada milletvekilleri birbirlerine bağırsak attı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı! - Haberler
İHA

Tayvan parlamentosunda ABD'den domuz ve sığır eti ithalatı nedeniyle tartışma çıktı. Ana muhalefet partisi KMT milletvekilleri, oturumda Başbakan Su Tseng-chang'in konuşması sırasında soru almasını önlemek için kovalarla bağırsak atmaya başladı.

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Bu eylemin ardından parlamentoda KMT ve iktidardaki Demokratik İlerleme Parti (DPP) üyeleri birbirine girerken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Tayvan yönetimi, Tayvan ile ABD arasında ikili ticaret anlaşmasına doğru bir adım olarak yorumlanan Amerikan et ithalatına getirilen yasağı ay başında kaldırmıştı. Başbakan Su Tseng-chang de iki ülkenin yakınlaştığı iddialarını doğrulayarak, "ABD, Tayvan'ın en güçlü ve en samimi destekçisidir" dedi. Su Tseng-chang ayrıca, hükümetin halkı güvende tutarken dünya çapındaki korona virüs krizi sırasında yeni ithalat kapıları açılacağını vurguladı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ KATKI MADDESİ: RACTOPAMİNE

Kasım ayı başında ithalat yasağının kaldırılması kararı alınırken muhalefet Avrupa'da yasaklı maddeler listesinde bulunan ve Amerika’dan ractopamine verilmiş etlerin ithaline tepkiliydi.

Konuyla ilgili endişelere cevap veren Başbakan Tseng-chang, ithal edilen etlerin gümrükten mutfağa kadar yakından izlendiğini belirtti. Ancak bu açıklamalar halk ve muhalefet kanadını tatmin etmedi.

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