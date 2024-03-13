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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: 10 maçtır süre alamıyor - Beşiktaş Haberleri

        Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: 10 maçtır süre alamıyor

        Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, formasından uzak kaldı. Siyah beyazlıların genç oyuncusu, 10 maçtır süre alamıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:31
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        Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un gözünden düştü.

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        Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon yeniden görev yapmaya başlayan genç stoper, 21'inci haftada oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçından bu yana süre alamıyor.

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        Geçtiğimiz sezon Nisan ayında sakatlanan Tayyip Talha, yaklaşık 10 aylık aranın ardından 18'inci haftada oynanan Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşmuştu

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        Sonrasında Çaykur Rizespor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçlarına da 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncunun performansı beğeni toplamıştı.

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        21'inci haftadaki Siltaş yapı Pendikspor maçında alınan 4-0’lık mağlubiyetin faturası Tayyip Talha Sanuç'a kesildi.

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        Teknik Direktör Fernando Santos, o karşılaşmadan bu yana genç isme süre vermedi.

        Portekizli çalıştırıcı, ikisi Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu 10 maçın bazılarında Tayyip Talha'yı kadroya da almadı.

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