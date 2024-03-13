Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: 10 maçtır süre alamıyor
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, formasından uzak kaldı. Siyah beyazlıların genç oyuncusu, 10 maçtır süre alamıyor.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un gözünden düştü.
Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon yeniden görev yapmaya başlayan genç stoper, 21'inci haftada oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçından bu yana süre alamıyor.
Geçtiğimiz sezon Nisan ayında sakatlanan Tayyip Talha, yaklaşık 10 aylık aranın ardından 18'inci haftada oynanan Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşmuştu
Sonrasında Çaykur Rizespor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçlarına da 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncunun performansı beğeni toplamıştı.
21'inci haftadaki Siltaş yapı Pendikspor maçında alınan 4-0’lık mağlubiyetin faturası Tayyip Talha Sanuç'a kesildi.
Teknik Direktör Fernando Santos, o karşılaşmadan bu yana genç isme süre vermedi.
Portekizli çalıştırıcı, ikisi Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu 10 maçın bazılarında Tayyip Talha'yı kadroya da almadı.