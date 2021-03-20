Hıncal Uluç’a 150 bin TL’lik tazminat cezası! 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı ve orta saha oyuncusu Adem Büyük, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş ve 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"RENCİDE EDECEK SÖZLER" DEĞERLENDİRMESİ

Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, televizyon programının yanı sıra bir yazısında, "haftanın sahtekarı", "sözde kaptan" gibi ifadeleri kullanarak Büyük'ü rencide edecek söylemlerini sürdürdüğüne yer verdi.

150 BİN TL MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme gerekçeli kararında, “Rencide edecek cümle ve kelimelerin kullanılması, insanlık onuru ve spor ahlakı ile bağdaştırılamamıştır. Davacı ve davalının sosyal ekonomik durumları, olayın oluşu, davacının toplum içerisinde işgal ettiği yer, sarf edilen sözlerin ağırlığı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilmiş, bu doğrultuda 150 bin TL manevi tazminata hükmedilmesi ve fazlaya ilişkin talebin reddine gerektiği vicdani kanaatine ulaşılmış ve hüküm kurulmuştur” ifadelerine yer verdi.

"HAKARET DEĞİL, ELEŞTİRİ CÜMLESİ"

Öte yandan Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan açılan dava da ise Uluç, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, söylemlerinin futbol ile alakalı eleştiri bazında yaptığını, “haftanın sahtekarı" diye bir köşe açtığını, sahtekar sözcüğünün günümüz Türkçesi'nde çok kullanılan bir eleştiri kelimesi olduğunu kaydetti.

Kararını açıklayan mahkeme, Uluç’a üzerine atılı hakaret suçunu işlediği kanaatine vararak, 2 bin 180 lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.