TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti grup temsilcileriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Meclis'teki görüşmeye, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.

Görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin müşterek rapor hazırlayacaklarını ve TBMM'ye sunacaklarını belirtti.

"Çerçeve bir metin hazırlanacak. Burada tüm partilerin katkısı olacak." diyen Yıldız, "Bir ortaklaşmayla çıkarsa çok daha iyi olur. Ancak herkesin birbirine uyumlu olması düşünülemez, şart değildir. Siyasi partiler ayrı ayrı fikirlerini yansıtmaya çalışacaktır. Hazırladığımız raporlar zaten ekinde sunulacak. Önemli olan müşterek noktalarımızın tespiti ve bunun da Meclise, milletvekillerimizin takdirine sunulmasıdır." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yola çıkıldığını anımsatan Yıldız, Komisyon için partisinin hazırladığı raporun Türkiye Cumhuriyeti devletinin kırmızı çizgilerinin ve kuruluş felsefesinin dışında olmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 42 ve 66. maddelerini tartışmaların dışında düşündüklerini vurgulayan Yıldız, "Bunlar devletin temel direkleridir. Bunlar tartışmaya açılmaz. Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenir ama itibar görmez. Burada yapılan şey devleti yeniden yapılandırma değil, terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcanmasıdır." dedi.

Ortak metin hazırlama sürecinin yılbaşına kadar bitebileceğini aktaran Yıldız, milletvekillerinin bu raporu değerlendirmesi, kanun teklifi şekline getirilmesinin ocak ayı içinde olacağını anlattı.

Yıldız, Komisyonun çalışma süresine ilişkin bir soruya ise "Komisyonun bu durumda uzaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Emir de bugünkü toplantının gündemine ilişkin, "Daha çok ayrıntıları konuşmaya başlayacağız. Umarım kısa sürede hallederiz." diye konuştu.