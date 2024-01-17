TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alper Gezeravcı paylaşımı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Millî Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un paylaşımı şöyle: Millî Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum.
Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbâline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor.
Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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