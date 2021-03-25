TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Stanikzai ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Stanikzai ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dış politika gündemindeki diğer bütün meselelerde olduğu gibi salgın şartlarında dünya milletlerine tıbbi malzeme yardımı ulaştırma konusunda da sorumlu, insan odaklı, vicdanlı ve ilkeli bir tutum benimsediklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Stanikzai ile görüştü
AA

Şentop, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı"na katılan Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammed Akbar Stanikzai ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Afganistan Senatosu ile parlamenter temasların artırılmasını, milletvekili ve senatörlerin farklı vesilelerle bir araya gelmesini iş birliği ve dayanışma açısından önemsediğini anlatan Şentop, "Ülkenizde barış sürecinde kritik bir döneme girildiğini ve müzakerelerde bir durgunluk yaşandığını endişeyle takip ediyoruz. Müzakerelere devam edilmesi ve tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Yakın zamanda Afganistan'daki şiddetin artmasını endişeyle takip ediyoruz. Son yedi yılda en yüksek seviyeye ulaşan şiddetin son bulması, ülkenizin barış ve huzura kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şentop, Afganistan'ın güvenlik ve istikrarı için bölgesel iş birliğinin öneminden hareketle ikili girişimlerin yanı sıra çok taraflı süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla da Afganistan'a katkılarını sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Bu süreçlerde benimsedikleri anlayışın, Afganistan halkıyla kurumlarıyla ve yetkilileriyle Afganistan'daki vatandaşlar ve iş insanlarıyla yakın, şeffaf ve kucaklayıcı bir yaklaşım içinde, birlikte hareket etmek olduğunu vurgulayan Şentop, müzakerelere kararlılıkla devam edilmesinin önemine işaret etti.

Türkiye olarak Afganların refahına, eğitim ve sağlık alanlarındaki kalkınmasına katkıda bulunmak için gayret sarf etiklerini belirten Şentop, "Dış politika gündemimizdeki diğer bütün meselelerde olduğu gibi salgın şartlarında dünya milletlerine tıbbi malzeme yardımı ulaştırma konusunda da sorumlu, insan odaklı, vicdanlı ve ilkeli bir tutum benimsedik." dedi.

Şentop, dostluk ve dayanışma elinin Afganistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, İran ve Pakistan halkına da uzanabilmiş olmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kovid-19 cezalarının iadesini talep etti
GÜNDEM Davutoğlu, Kovid-19 cezalarının iadesini istedi
Son dakika: Eski CHP ilçe başkanı hakim karşısında - Haberler
GÜNDEMEski CHP ilçe başkanı hakim karşısında
Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülüne layık görüldü
GÜNDEMEmine Erdoğan, BM'nin ödülüne layık görüldü
2021 AÖL 2. dönem sınavları başladı! AÖL sınavları nasıl yapılacak? AÖL sınav giriş ekranı
GÜNDEM2021 AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı
Taksiye 6'ncı ret - Haberler
GÜNDEMTaksiye 6'ncı ret
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ölüm sebebi nedir? Muhsin Yazıcıoğlu hayatı hakkında
GÜNDEMMuhsin Yazıcıoğlu kimdir?
Son dakika haberi Bakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
GÜNDEMBakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
SON DAKİKA! Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
GÜNDEMMemleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı! 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuç sorgula
GÜNDEM2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
Cinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
GÜNDEMCinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı