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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan "aşı" açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Fahrettin Koca beni de aradı. İnşallah Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta planlayacağız" dedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan
Şentop'tan 'aşı' açıklaması
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini de aradığını belirterek, Ankara'ya döndükten sonra gelecek hafta aşı olmayı planladığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, Edirne’nin Keşan ilçesi ziyaretinde Kent Müzesi'ni gezdi, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun buradaki sunumunun ardından, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kunduracılar Çarşısı'nı da ziyaret eden Şentop'a burada yağlı boya tablo hediye edildi.

TBMM Başkanı Şentop, Keşan Belediyesinden ayrılırken bir gazetecinin aşıyla ilgili sorusuna, "(Aşı daveti) Sayın Fahrettin Koca akşam beni de aradı. İnşallah Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta planlayacağız." yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin ve siyasi parti genel başkanlarının aşı olmasının faydalı olacağını vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı konusunda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan biraz kafa karışıklıkları, tereddütler var, bunlar aslında doğru değil. Hem uzmanlarımız bunu açıklıyorlar, yapılan bütün çalışmalar gösteriyor ki koruyuculuk bakımından, salgının etkisini azaltma bakımından büyük faydaları olduğuna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu bile dikkate almamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz, (aşının) faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Ha bu az mıdır, çok mudur onu zaman içerisinde göreceğiz. Zararı var mı? 'Zararı yok diyor' uzmanlarımız, doktorlarımız da söylüyor. Bunu bizzat fiilen göstermek için herkes bu konuda adım atmalı. Vatandaşlarımızı bu konuda yönlendirme, teşvik için bunun faydası olacağını düşünüyorum."

Meclis Başkanı Şentop, bir gazetecinin sorusu üzerine, Tekirdağlı olduğunu belirterek, "Trakya'da Tekirdağ, Edirne, Malkara, Keşan farkları yok, biz hepimiz Trakya'nın çocuğuyuz. Zaman zaman Edirne'ye gidiyoruz. Keşan'a da uzun zamandır planlamamız vardı gelmek için, ama salgın şartları biraz ertelememize sebebiyet verdi ama bu süreç de devam ediyor. Dolayısıyla bitmesini beklemek bizi geciktirecek diye geldim. Keşan'ımızı gezdik, başkanımızdan bilgi aldık projeleriyle ilgili, yaptığı çalışmalarla ilgili... Yapabileceğimiz, bir katkımız olursa bunları tabii ki hep beraber takip edeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Keşan bizim memleketimiz.” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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