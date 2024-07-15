TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar...

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"BU MİLLETİN DARBECİLERE KARŞI DİRENEBİLMESİNİN ARDINDA YATAN EN ÖNEMLİ HUSUSLARDAN BİRİSİ DEMOKRASİYE OLAN TUTKUMUZDUR"

Dünyanın birçok yerinde Allah muhafaza böyle bir şeyle karşılaşırsa insanların büyük çoğunluğun burunlarını odadan dışarıya çıkaramayacağı ortamda bu milletin darbecilere karşı direnebilmesinin ardında yatan en önemli hususlarından birisi demokrasiye olan tutkumuzdur. Bu milletin önemli hassasiyeti, işgale karşı, yabancıya karşı direnmektir. O gün uçan uçakları kullanan pilotların, onlara emir veren ve arkasındakilerin buralı olmadığı, milli olmadığını hisseden milletimizin işgal teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını anlamış ve cesaretle sokaklara çıkabilmiştir. Bu milletin kitabında işgalciye karşı eyvallah etmek yazmaz. Ayrıca bu milletin en temel özelliklerinden birisi vatanı savunmada olağanüstü gayretidir.

REKLAM "DEMOKRASİNİN OLMADIĞI YERDE NE İNSAN HAKLARI NE ÖZGÜRLÜKLERİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR" Bu milleti Çanakkale'de coşturan, Dumlupınar, Kocatepe, Trablusgarp'ta, Allahuekber dağlarında en önemli hususiyetin şehadet bilinci olduğunu biliyoruz. O gece ecdattan bize miras kulan o ayrıntılara şahit olduk. 15 Temmuz gecesinde milletimizin bu büyük hassasiyetlere sahip olduğumuzu gördük. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, isimlerini bilmediğimiz 15 Temmuz'un o görünmez yüzbinlerce kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Demokrasinin olmadığı yerde ne insan hakları ne özgürlüklerin ne bireysel hakların olması mümkün değildir. Milletimiz sokaklara çıkarken kazanımlardan vazgeçmeyeceğini ortaya konmuş, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. Hep beraber TBMM'de temsil edilen ve edilmeyen bütün siyasi partiler ve 85 milyon demokrasiyi en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele edeceğiz. Demokrasiyi korumakla birlikte demokrasi düşmanı vesayet odaklarına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin, vesayet odaklarının tamamına karşı her ortamda mücadele etmek bizim 15 Temmuz'dan çıkardığımız önemli derslerden biridir.

"SADAKAT MİLLETİN KENDİSİNE VE TAMAMINADIR" Devlet kurumların içerisine sızan FETÖ örgütlenmesini, devlet kurumlarının sadece içinde tarafgirlik oluşturması değil aynı zamanda devletin kurumlarının ruhunu ortadan kaldırdığını hepimiz biliyoruz. Devlet kurumlarının ruhunun ortaya konulması, bunu yerine getirirken de kamunun kurum ve kurumlarından güçlendirilmesi en önemli siyasi görevlerimizdendir. Şeffaflık sadece hesap verebilirlik bakımından değil, devlet kurumlarının işletilmesi bakımından hayati unsurlardan birisidir. Devletin içerisinde liyakat, ehliyet ve sadakat prensipleri içinde kamu görevlerinin iş yapmasının temin edilmesidir. 15 Temmuz'da birileri devlet yöneticisi olsa bile anayasal düzene değil de kendisine emir verenlerin devlete ne büyük zarar vermiş olduğunu görmüş olduk. Sadakat ne sözde bir hocaya ne de karanlık bir locayadır. Sadakat milletin kendisine ve tamamınadır. 15 Temmuz bize bir cümlelik ders verdi; kurallara dayalı sistem ve mutlaka vatana, millete güvenen halk ve toplumsal yapı.