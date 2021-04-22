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TBMM Başkanı Şentop 23 öğrenciyi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 öğrenciyi kabul ederek, koltuğunu ilkokul 2. sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti.

TBMM Başkanı Şentop 23 öğrenciyi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop koltuğunu devretti
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AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin "Başkan'la Süper Gezi" adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi Divan Salonu'nda kabul etti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi.

Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri dinleyen Şentop, çocukları kutladı.

Program kapsamında çocukları makamında da ağırlayan Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti.

Meclis başkanlığı yapmış devlet büyüklerinin asılı olduğu fotoğrafı göstererek bilgi veren Şentop, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi ve ziyaretlerinden dolayı onlara teşekkür etti.

SALGIN NEDENİYLE ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Şentop, çocuklarla konuşmasında, kutlamaların aslında 23 Nisan'da olduğunu ancak salgın sebebiyle yasaklar öncesi görüştüklerini anlattı.

Bu programın Mecliste bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla yapılan tek program olduğunu ifade eden Şentop, "Sizler bunun kahramanlarısınız" dedi. Şentop, çocuklara şunları anlattı:

"Çok zor şartlarda iken bizim bağımsızlığımıza istiklalimize kastedildiği zaman topraklarımız işgal edildiği zaman şartlar ne olursa olsun hep beraber bir araya gelmişiz ve ölümüne mücadele etmişiz. Nihayet yapılan mücadeleler, savaşlar sonucunda bağımsızlığımızı tekrar kazanmışız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bağımsızlık savaşını, istiklal savaşını yöneten ve yürüten Meclistir. Onun için bizim Meclisimize 'Gazi Meclis' denir ve bizim Meclisimizin dünyada başka bir örneği yoktur. Aynı zamanda biliyorsunuz, 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsü oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisine 3 tane bomba atıldı. Bu sebeple ikinci defa yine bu meclis gazi oldu.

Daha sonra 23 Nisan 1920 yani istiklal mücadelemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmeye başlandığı tarih, Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi ve bayram oldu. Bu da dünya tarihinde ilk defa çocuklara armağan edilen bir bayram oluyor ve bunu Türkiye yapıyor. Niye çocuklara armağan ediliyor? Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Şimdi Atatürk ve arkadaşları hayatta değil. Bundan sonra onların arkadaşlarının çocukları bayrağı devralmışlar, sonra onlar da vefat etmişler, sonra onların çocukları almış, sonra onların çocukları. Sonra sıra bize gelmiş. Bir süre sonra siz büyüyeceksiniz sıra size gelecek. Biz de size devredeceğiz."Türkiye'nin büyük, güçlü bir ülke haline gelmesi mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Şentop, çocukların bayramını kutladı. TBMM Başkanı Şentop, "Sizler inşallah daha güzel günlerde daha güçlü, daha büyük Türkiye'de yaşayacaksınız. Böyle bir Türkiye’yi inşa edecek, kuracak kişiler siz olacaksınız." diye konuştu.

Öğrencilerden Eymen Utku Bilgin, Meclis'i ve Ankara'yı çok sevdiğini dile getirerek, "En çok merak ettiğim, böyle bir toplantıya girip sizlerle tanışmaktı. Çok memnun oldum Mustafa Şentop öğretmenim." dedi.

Sare Köse de Meclis'i gezerken çok duygulandığını söyledi.

Elif Ecrin Karaman, Anıtkabir'e de gittiklerini ifade ederek, çok duygulandığını ve ağlamamak için kendini zor tuttuğunu belirtti. Karaman, TBMM'ye geldiği için de çok heyecanlı olduğunu ve sevindiğini ifade etti.

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