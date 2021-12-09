Şentop, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarıyla görüştü
0:00 / 0:00
DHA
Şentop daha sonra Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
BAKMADAN GEÇME
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
YORUMLAR