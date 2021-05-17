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TBMM Başkanı Şentop ile Pakistan Milli Meclis Başkanı Kaiser telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, artık İsrail'e "dur" demek, kararlar, tedbirler almak gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop ile Pakistan Milli Meclis Başkanı Kaiser telefonda görüştü
AA

Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ile yaptığı telefon görüşmesinde, dost ve kardeş Pakistan halkının geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bu mübarek günlerin huzur ve afiyet getirmesi temennisinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşandığını belirten Şentop, salgında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, hastalara şifa diledi.

Filistin'den gelmeye devam eden, dozajı sürekli artan acı haberlerin herkesi derinden rencide ettiğini kaydeden Şentop, Ramazan Bayramı'nın bu nedenle hazin geçtiğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek, çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz."

Şentop, üyesi bulundukları uluslararası parlamenter teşkilatlarını, bu soruna derhal en kuvvetli şekilde tepki vermek için harekete geçirmeleri gerektiğini, gündemdeki bir numaralı sorunun bu olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Şentop, "İslam İşbirliği Üye Ülkeler Parlamenter Birliği başta olmak üzere Asya Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlığı bizde. Olağanüstü toplantıya çağırarak birtakım kararları net bir şekilde almanın faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pakistan Milli Meclis Başkanı Kaiser ise geride kalan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Pakistan'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilat Parlamenterler Asamblesinin 2. Genel Konferansı'nda Şentop'u da görecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin ile ilgili endişelerini ifade eden Kaiser, Türkiye'nin bu konuda bölgede çok güçlü lider konumunda bir ülke olduğu için Filistin meselesinde kendilerine değerli öneriler sunabileceğini belirtti.

Öneriler çerçevesinde birlikte çalışmaktan onur duyacaklarının altını çizen Kaiser, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutsal günler içerisinde masum insanların kanının akıtılması hiçbir şekilde kabul edilemez, bunun için kesinlikle eylem planı açıklamalıyız. Pakistan bu vahşeti etkin şekilde kınamaktadır, bu saldırılarda onlarca, yüzlerce yaralanma, ölümler oldu, bu bizde endişe yaratmaktadır, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da yapılan bu saldırıları en derin şekilde kınamaktadır. İsrail'in bu vahşeti karşısında Müslüman ülkelere mektup göndererek iş birliği çağrısında bulunduk. İran bu konuda bir konferans düzenleyecek. 24 Mayıs'ta davet edildim, kabul ettim, katılmaktan memnuniyet duyacağım. Bu platformda bu konu dile getirilebilir."

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