TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da 0:00 / 0:00

AA

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti.

Yarın Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak olan Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek.

Ardından, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret edecek olan Şentop, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda da öğrencilerle bir araya gelecek. 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına iştirak edecek olan Şentop, bir konuşma yapacak

SIRBİSTAN'DA ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Aynı gün Kuzey Makedonya programını tamamlayarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek olan Şentop ve beraberindeki heyet, 22 Aralık Çarşamba günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek.

Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek olan Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ve beraberindeki heyetle de bir araya gelecek. Şentop ve Daçiç, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile yapılacak görüşmenin ardından Belgrad'dan ayrılarak Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket edecek.

TBMM İLE KARADAĞ PARLAMENTOSU ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Balkan ziyaretinin son günü olan 23 Aralık'ta Karadağ Parlamentosu'nu ziyaret edecek olan Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile görüşecek. Şentop ve Beçiç, TBMM ile Karadağ Parlamentosu Arasında Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Protokol'ü imzalayacak.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki meclis başkanı, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Şentop daha sonra, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile bir araya gelecek. Aynı gün Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.