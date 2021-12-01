Şentop, Polonya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi 0:00 / 0:00

AA

İki ülke arasında tesis edilmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin, işbirliğini daha da derinleştirilip çeşitlendirilmesine katkıda bulunacağını dile getiren Şentop, Türkiye ile Polonya arasında parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ileriye dönük işbirliğinin çerçevesinin çizilmesi bağlamında temasların sürdürülmesinin yararlı olacağına inandığını söyledi.

Türkiye-Romanya-Polonya üçlü işbirliği sürecinin Meclis Başkanlarını da kapsayacak şekilde güçlendirilmesini desteklediklerini belirten Şentop, "Bu çerçevede, 2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

AB üyeliğinin Türkiye için halen stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şentop, Polonya’nın bu konuda uzun süredir devam eden desteğini takdir ettiklerini kaydetti.

İkili ticarette 10 milyar dolar ortak hedefine yakın bir gelecekte ulaşılacağını umut ettiğini dile getiren Şentop, "Bu amaçla, ekonomik iş birliğinin çeşitlendirilmesine ve başta savunma sanayi ve turizm alanlarında olmak üzere iş birliğimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

"Belarus sınırında yaşanan krizde Polonya ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum." ifadesini kullanan Şentop, Belarus sınırı ile ilgili illegal göç krizinde Polonya ile aynı düşündüklerini ve Polonya’yı desteklediklerini söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da "Ülkemize yaptığınız ziyaretle, ikili hukukumuzu ve ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile imzaladığımız Türk SİHA'larının satın alınması önemli bir anlaşma. NATO, savunma alanında ve SİHA’lar konusunda sağlanan mutabakat, güvenlik alanında atılan adımlar ve işbirliği ile ilerlemeye devam edecek." diye konuştu.​​​​​​​