TBMM Başkanı Şentop'tan, Hüsnü Bayramoğlu'nun oğluna taziye telefonu

AA

Şentop, Hıfzı Bayramoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Kıymetli bir büyüğümüzü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Acınızı paylaşıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.