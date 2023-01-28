Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıları kınıyorum. Mabedlere ve mabedlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir" ifadelerine yer verdi.
— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 28, 2023
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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