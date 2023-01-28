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TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'de Sinegog'a yapılan saldırıya kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'de Sinagog'a düzenlenen saldırıyı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kınadı

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail'de Sinegog'a yapılan saldırıya kınama
HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıları kınıyorum. Mabedlere ve mabedlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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