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HaberlerDünyaTBMM Başkanı Şentop: Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan
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TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf ile görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ülkeleri etkileyen karmaşık sorunların diyalog ile çözüleceğini belirterek, “Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla arkalarında duracağız” dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan
TBMM Başkanı Şentop İran İslami Danışma Meclisi Başkanı ile görüştü
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HABERTURK.COM

Meclis Başkanı Şentop, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile telefonda görüştü.

Şentop, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin, tarihi derinlik, halklar arasındaki kültürel yakınlık, sağlam beşeri bağlar ve komşuluk hukukuna dayandığına vurgu yaparak, “Bulunduğumuz coğrafyada ülkelerimizi etkileyen karmaşık meselelerin mevcudiyeti; yüksek seviyeli bir diyalog ortamının devamını zaruri kılmaktadır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır." diye konuştu.

"İLİŞKİLERİ DAHA ÜST DÜZEYE TAŞIMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Şentop, Kovid-19 salgınına rağmen başta iki ülke Cumhurbaşkanları olmak üzere, ilgili makamlar arasındaki siyasi diyaloğun ve temas trafiğinin kesintisiz devam ettiriliyor olmasını, ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yönelik ortak iradenin bir tezahürü olarak tanımladı. Meclis Başkanı Şentop, iki ülkenin parlamentoları arasında ilişkileri daha üst seviyeye taşıma anlamında da bir kararlılık olduğuna vurgu yaptı.

Tüm dünya ülkelerinin etkilendiği salgından, Türkiye'nin ve İran'ın da etkilediğini anımsatan Şentop, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara da şifa dileklerini iletti.

İslam dünyası için, istikbal için, ümitvar olunmasına rağmen maalesef hüzünlü bir bayram geçirildiğini söyleyen Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Filistin'den gelmeye devam eden ve dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin'e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan alçak saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar tırmanan vahim durumu gördükçe Filistin için endişe etmemek mümkün değil. İşgalci İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla arkalarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, işgalci İsrail'e, güçlü ve caydırıcı bir ders verilmesi için derhal ve somut adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası toplumun pasif ve çelişkili tavrı, Filistin halkı için bedeli çok ağır olan bir zaman kaybıdır."

Bu meseleye en kısa zamanda ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için uluslararası parlamenter teşkilatların, acilen harekete geçirilmesi gerektiği değerlendirmesini yapan Şentop, İran ile bu konuda hemfikir olduklarını bildiğini ifade etti.

"FİLİSTİN İLE İLGİLİ TOPLANTI NEREDE OLURSA OLSUN KATILIRIZ"

Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

“2012 senesinde ilk toplantısına ev sahipliği yaptığımız İSİPAB'ın Filistin Komitesi'ni 24 Mayıs'ta Tahran'da toplantıya çağırmayı arzu ettiğinizi öğrendim. Filistin ile ilgili yapılacak her toplantıya dünyanın neresinde olursa olsun katılmayı arzu ederiz ve özellikle sizin davetinize icabet etmeyi çok arzu ederim."

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf da, Filistin'de yaşananlar kabul edilemez oluğunu belirterek, “Bütün parlamentolar, tüm İslam halkı Filistin meselesinde sahneye çıkmalıdırlar. Sizi İran'a davet ediyorum. Sizi İran'da ağırlamaktan mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

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