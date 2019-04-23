TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Şentop'un yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şentop, daha sonra kutlamaları kabul etti.



Kutlamalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve yüksek yargı organlarının başkanları, bazı bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri ile TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, eski Meclis başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski ve yeni milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YÖK üyeleri, rektörler, meslek kuruluşlarının başkan ve üyeleri, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve Meclis personeli katıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclis'e geldi.



Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.



Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı Mustafa Şentop karşıladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

ŞENTOP KONUŞTU

Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu Meclis temeli milli irade olan bir abidedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve gazi arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz'da girişilen darbe girişinde eşine az rastlanan liderliğini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı da teşekkür ediyorum.



Kuruluşunun 99. yılını kutladığımız Birinci Meclisimiz bugunkü renklerini taşıyordu. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil zenginleşme olarak görürse ilerleyebilir



Türkiye nereden geldiğini de nereye gideceğini de bilmektedir. Bugün Batı'da İslam'a karşı hastalıklı bir anlayış yükselmektedir. Karar alıcıların üzerinde ciddiyetle durması gerekmektedir. Şiddeti bir yöntem olarak benimseyenler bu ülkenin ve milletin aleyhine çalışmaktadır.



Bugün sadece milli egemenlik bayramı değil aynı zamanda çocukların bayramı Çocuklarına ve gençlerine önem vermeyen bir millet yok olmanın eşiğindedir. Çağın gerektirdiği donanımlara sahip çocuklar yetiştirmeliyiz.

Geçtiğimiz Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'na, Levent Gök'e müessif bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıyı kınıyorum. Kılıçdaroğlu, Gök'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ÖZKOÇ'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

CHP'li Engin Özkoç Meclis'teki konuşmasında, "Birliğimizi bozan saldırılara karşı üzüntü ifadesi olarak söz alır ve dile getirirler. Arkadaşlarımızın kendisi kürsüde söyleyecek. Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde linç girişiminde bulunulmuştur. Bunun adı linç girişimidir. Kınıyoruz. İtidal çağrısı yapılıyorsa Kılıçdaroğlu en itidal liderdir. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varsa ortak olmak gereklidir. Bir şehidin cenazesinde bile ortak olunamıyorsa toplum olarak ortak bir şey yapamayız. Linç girişimini hukuki olarak takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ BOSTANCI'DAN 23 NİSAN MESAJI



AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tarihi olayları anmak yetmez, bizlere gösterdiği yolu her daim hatırlamak gerek. Ortak kaderimiz ve geleceğimiz için takip edilen milli politikalar sonu refaha erişecektir. Bu millet en zorlu yoklu şartlarında imkansızı mümküne çeviren bir ruha sahiptir. Bu millet ışıltısını yitirse de bir dünya gücünün çocuklarıdır.

99 yıl önce kalpaklılar, fesliler ve sarıklılar vardır. Ortak bir dayanışma ruhunda bir araya gelmişlerdir. Bize bırakılan miras siyasi rekabeti aynı şekilde yapmak, Türkiye'nin ortak geleceğini bir üst değer olarak tutmaktır. Temel kurumlara karşı dikkatli ve itinalı bir dil gerekir.

Cumhuriyet ve demokrasilerde kural bellidir. Tüm seçilmiş makamlar kimsenin mülkü değildir. Hukuk yoluyla itiraz yolu vardır. Bundan dolayı kimse suçlanamaz. Bütün oylar eşittir. Diktatörlüklerde seçimin önemi yoktur, makamlar el değiştirmez, muhalefetin iktidar tasavvuru olmaz. Türkiye 16 Nisan'da sistemi değiştirmiştir. Bu sistem farklı kesimlerin işbirliklerine imkan vermesiyle bütünleştiricidir.

Berat gecesi 4 evladımızın şehit edilmesi hepimizi üzmüştür. Çubuk'ta meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Sayın Genel Başkan ve CHP'lilere geçmiş olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kızgın demiri soğutma çağrısında böyle bir olayın yaşanması dikkate değerdir. Biz bu ülkenin ortak aklından her zaman faydalandık. Bizim iddiamız, siyasetimiz toplumuzun vicdanı ile çağa tanıklık etmektir.