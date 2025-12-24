Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TBMM'deki taciz soruşturmasında 5 sanığa 16'şar yıl hapis istemi

        TBMM'deki taciz soruşturmasında 5 sanığa 16'şar yıl hapis istemi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık hakkında, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM'deki tacize 16'şar yıl hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etti.

        Mağdure D.K.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvuran ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurelerin beyanlarının Çocuk İzlem Merkezi’nde alındığı, bu kapsamda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.’nin tutuklandığı, Ramazan Ç.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

        REKLAM

        ARALARINDA 'AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ' BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRDÜLER

        Sanıkların savunmalarına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin mağdurlarla aralarında 'ağabey-kardeş ilişkisi' bulunduğunu ileri sürdükleri, mağdurelere gönderilen mesajların iş ilişkisi kapsamında yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temasların taciz niteliği taşımadığını savundukları aktarıldı. İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan mağdurelere yönelik olarak, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak ve eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler olmaları nedeniyle, sanıkların zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunu işlediklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

        'KÜÇÜK SEVGİLİM' VE 'FISTIĞIM' MESAJLARI

        İddianamede, bazı sanıkların mağdurelerle cep telefonu ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak 'küçük sevgilim', 'fıstığım', 'çok güzelsin' gibi ifadeler içeren mesajlar gönderdiği, mesajların farklı tarihlerde zincirleme şekilde devam ettiği belirtildi. Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenen bu eylemlerin, çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu kaydedildi.

        Mağdure beyanlarında, bazı sanıkların iş yeri içerisinde ve dışında tokalaşma bahanesiyle uzun süreli temas kurdukları, sarılma, omza dokunma, belden sarılma, kol ve göğüs bölgesine temas, kulağa fısıldama gibi davranışlarda bulundukları aktarıldı. İddianamede, bu eylemlerin sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğu ifade edildi.

        CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR TESPİT EDİLDİ

        Bazı mağdureler, sanıkların kendileriyle yalnız kalmaya çalıştıklarını, hitap konusunda 'usta deme, ismimle hitap et' şeklinde telkinlerde bulunduklarını, çalışma alanlarının sık sık değiştirildiğini ve bu durumun baskı unsuru olarak kullanıldığını beyan etti.

        İddianamede, mağdureler tarafından dosyaya sunulan WhatsApp mesaj ekran görüntülerine de yer verildi. İnceleme sonucunda, sanıklara ait hatlardan gönderildiği tespit edilen mesajlarda, mağdurelere yönelik cinsel içerikli, duygusal bağ kurmaya yönelik ve rahatsız edici ifadelerin bulunduğu, mesajların süreklilik arz ettiği belirtildi.

        16 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajlarıyla gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandıkları, ayrıca mağdurelere yönelik iş yeri içinde ve dışında sergiledikleri davranışlarla sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işledikleri ifade edildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oluşan yoğunluk nedeniyle s&u

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama