AA

Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM'nin 27. Dönem, 3. Yasama Yılı, 15 Aralık 2019 tarihli 34'üncü birleşiminin, TBMM Başkanvekili Gök tarafından yönetildiğini anımsattı.

Genel Kurul'un söz konusu birleşiminde, siyasi partiler adına 38 milletvekili, bakanlıklar adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçeleri üzerinde konuştuğunu hatırlatan Kural, Başkanvekili Gök'ün herhangi bir ihtiyaç molası vermeden kesintisiz 8 saat 13 dakika yönettiği oturumun, 15 Aralık 2019 sabah saat 11.03'te başladığını, akşam saat 19.16'da sona erdiğini dile getirdi.

Kural, oturumun tüm kayıtları ve belgeleri incelenerek, "Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru (Tek oturum)" olarak TBMM Başkanvekili Gök adına 8 saat 13 dakika olarak tescil edildiğini bildirdi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Meclis'imizin 100. yılını kutladığımız bu yıl için TBMM adına bir farkındalık yaratmak benim için mutluluk verici olmuştur." diye konuştu.