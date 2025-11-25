Habertürk
        TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi | Son dakika haberleri

        TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

        CHP, DEM, İYİ ve Yeni Yol'un yargı, öğretmen ataması ve kadına şiddet başlıklı grup önerileri Genel Kurulda kabul edilmedi. CHP'nin Göç ve Uyum Bakanlığı önergesi de reddedildi. Komisyon üyeleri seçildi, vergi teklifi görüşmelerine geçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:57
        TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

        Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "yargı paketi", İYİ Partinin "öğretmen atamaları", DEM Parti ve CHP'nin "kadına şiddet"e yönelik grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

        Partisinin grup önerisi üzerine konuşan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 11. Yargı Paketi'nin yakında Meclis gündemine geleceğini anımsattı.

        Bugüne kadar 10 yargı paketinin yasalaştığını hatırlatan Özdağ, "Paket üstüne paket, yama üstüne yama. Peki soruyorum, Türkiye'de adalet mekanizması düzeldi mi? Vatandaşımız, 'benim ülkemde hukuk var, ben mahkemeye gittiğimde hakkımı alırım.' diyebiliyor mu? Yatırımcı, yabancı yatırımcı, girişimci 'ben bir sorunla karşılaşırsam Türkiye'nin adalet sistemine koşulsuz güvenebilirim' diyebiliyor mu? Maalesef hayır. Devlet yönetimi deneme yanılma tahtası değildir." diye konuştu.

        Çek ve ehliyet mağdurlarının af beklediğini anlatan Özdağ, "Süresiz nafaka yıllardır konuşuluyor 'düzelteceğiz' diyorsunuz, her pakette pas geçiyorsunuz. Bir insanı ömür boyu borçlu bırakmak hangi adalet terazisine sığar? Boşanan tarafları birbirine düşman eden, yeni yuvaların kurulmasını engelleyen bu garabeti ne zaman çözeceksiniz?" dedi.

        İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yargı paketlerinde "toplumun kangren olmuş sorunları"nın olmadığını ileri sürdü.

        Olgun, "Covid infaz döneminin mağdurları hala belirsizlik içinde, bu pakette olup olmayacağı belli değil. Muhtemelen yine yer almayabilir. Hukuk mesleklerine giriş sınavı mağdurları da aynı belirsizlik içinde bekliyorlar. Bu insanlar bir imtiyaz istemiyor, torpil istemiyor, lütuf istemiyor. Sadece hakkaniyetli bir geçiş süreci istiyorlar, devletin verdiği eğitimle, devletin getirdiği engel arasında ezilmemek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Gerçek reformlara ihtiyaç olduğuna işaret eden Olgun, "Geliniz, bu kez farklı yapalım. Bu Meclis bürokrasiye teslim olmasın, adalet topluma geri dönsün, insanların umutlarını gene boşa çıkarmayın." şeklinde konuştu.

        DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, yargıda şimdiye kadar yapılan düzenlemelere değinerek, "Değişen hiçbir şey yok, kelimeler aynı, cümleler aynı. Kısacası, aradan geçen 16 yılda bir arpa boyu yol alınmamış, bu iktidar paketlerle, torbalarla ancak kendi bekasını temin etme derdinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

        CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, yargı paketlerini eleştirerek, "Hukukun üstünlüğünü sağlamak, adaleti tesis etmek, yargıya siyasal müdahaleleri önlemek gibi esaslı ihtiyaçları karşılamayı başarabilirsiniz. Bu paketler bu esaslı ihtiyaçları gidermeyi başaramamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        "Cezaevleri artık sadece cezalandırma alanı değil"

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti iktidarları döneminde "demokratikleşme, hukuk devleti ilkeleri ve adalete erişim" konularında tarihi nitelikte reformlar gerçekleştirildiğini anlattı.

        2025-2029 dönemini kapsayan, Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin detayları hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

        "Cezaevleri artık sadece cezalandırma alanı değil aynı zamanda sosyal rehabilitasyon merkezleri haline gelmiştir. Mahkumların eğitime, mesleki gelişime, sağlığa ve psikososyal desteğe erişimi genişletilmiş, yeni infaz düzenlemeleriyle toplumsal uyum süreçleri güçlendirilmiştir. Yargının iş yükünün azaltılması için hayata geçirilen ara buluculuk ve uzlaştırma kurumları hem vatandaşın ekonomik yükünü azaltmış hem de mahkemelerin gereksiz yere meşgul edilmesini önleyerek adaletin daha hızlı tecellisini sağlamıştır. Bu kurumların başarısı hem ulusal hem de uluslararası raporlarda ortaya konulmuştur."

        Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

        Genel Kurulda, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in "Göç ve Uyum Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önergesi de reddedildi.

        Öte yandan, komisyonlarda boş bulunan ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapıldı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğine Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine ise Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel seçildi.

        Genel Kurul'da daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

