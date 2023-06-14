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Haberler Gündem Politika TBMM Genel Kurulunda son dakika kararı: Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu! - En son haberler
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TBMM Genel Kurulunda, 28'inci dönemde Meclis'te görev alacak Başkanlık Divanı üyeleri seçildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Başkanlık Divanı için seçim yapıldı. Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, YSP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi

TBMM Genel Kurulunda son dakika kararı: Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu! - En son haberler
DHA

TBMM Katip üyeliklerine AK Parti'den Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak, Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti'den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, CHP'den Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve YSP'den Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi. Genel Kurulda ayrıca, Meclis'te bulunan komisyonlar için siyasi partilerin gösterdiği üyelerin isimleri okunarak oylamaya sunuldu.

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