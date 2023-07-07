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        TBMM Komisyonlarının Meclis tatilinde çalışabilmesi kararı Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre komisyonlar, Meclis'in tatile girmesi ve aravermesi sırasında da çalışabilecek

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 06:48
        TBMM Komisyonları Meclis tatilinde de çalışabilecek
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        TBMM Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarının Meclis tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil ve aravermesi sırasında çalışabilmesine karar verildi.

        DHA'nın haberine göre; karar, Genel Kurul'un 05.07.2023 tarihli 11'inci birleşmesinde alındı.

        #TBMM kararı
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