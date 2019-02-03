Bir vatandaş, TBMM'de "halk günü" uygulaması başlatılarak Genel Kurul Salonunda milletvekillerinin hitap ettiği kürsüye vatandaşın çıkarılmasını talep etti.

AA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurdu.

Vatandaş dilekçesinde, TBMM'de "halk günü" uygulaması başlatılmasını, "Meclis kürsüsünden seçilenlerin değil, seçenlerin hitap etmesini" istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi.

İnceleme sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, TBMM İçtüzüğü'ne göre, Genel Kurul Salonu ile komisyon odalarına, TBMM üyeleri, Meclis memur ve hizmetlileri, hükümetin iş için gönderdiği memurlar ve çağrılan uzmanlar dışındakilerin girmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Komisyon tarafından dilekçeye ilişkin başka bir işlem yapılamayacağına karar verildiği ifade edildi.