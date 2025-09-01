Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi | Son dakika haberleri

        TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        TBMM Başkanlığı'na 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 01.09.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 11 dosya Karma Komisyonu'na gönderildi.

        Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer dosya bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM
        #dokunulmazlık dosyaları
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat