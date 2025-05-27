TCDD tren makinisti kursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Tren makinisti kursiyer alımı 2025
TCDD tren makinisti kursu başvuruları başladı. Ağustos ayında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılacak tren makinisti kursu için başvuru yapmak isteyenler şartları araştırıyor. Peki TCDD tren makinisti kursu başvuruları ne zaman bitecek, başvuru şartları nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), toplam 140 kursiyer alımı gerçekleştirilecek. Tren makinisti olmak isteyenler için duyuru yayımlandı.
TCDDTREN MAKİNİSTİ KURSU BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 26 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
Kurs başlangıç tarihleri 18.08.2025 bitiş tarihi ise 05.04.2026 olarak belirlendi
TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak
Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)
Başvurunuzu tamamlandıktan sonra mülakat tarihi-saati-adresi konularında sms ve/veya e-posta ile bilgilendirileceksiniz.