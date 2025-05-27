TCDD tren makinisti kursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Tren makinisti kursiyer alımı 2025

TREN MAKİNİSTİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak

Ön Lisans Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Makine, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik, Raylı Sist. Makine Teknolojisi, Raylı Sist. Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sist. Makinistlik bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf)

Başvurunuzu tamamlandıktan sonra mülakat tarihi-saati-adresi konularında sms ve/veya e-posta ile bilgilendirileceksiniz.