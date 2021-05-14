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TCG Gaziantep'ten kaçmadı! Akdeniz'in kahramanları! 97 göçmeni ölümden kurtardı

Libya açıklarında göre yapan TCG Gaziantep fırkateyni, Khoms Limanı açıklarında batmak üzerine olduğu tespit edilen lastik bottaki 97 göçmeni kurtardı.

Son dakika: TCG Gaziantep'ten kaçmadı! Akdeniz'in kahramanları! 97 göçmeni ölümden kurtardı
Akdeniz'in kahramanları! 97 göçmeni ölümden kurtardı
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akdeniz'de mülteci botu faciası Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dikkatiyle önlendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Libya açıklarında görev yapan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından 13 Mayıs 2021 tarihinde Khoms Limanı açıkları 28 mil mesafede, içerisinde göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi. Lastik botun ön tarafının sönük olduğu fark edilince kurtarma operasyonu için derhâl Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durum bildirildi" denildi.

"BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sırada botun batma ihtimaline karşılık TCG GÖKSU’dan havalanan helikopterimiz ile TCG GAZİANTEP fırkateynimiz düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Sancak tarafı sönük olan lastik bot içerisindeki 97 düzensiz göçmenin bölgeye intikal eden Libya Sahil Güvenlik botunca kurtarılmasından sonra göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Göçmenlerin kurtarılmasının ardından lastik botun batması büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu."

TCG Gaziantep fırkateyni önceki günlerde 123 göçmenin kurtulmasını sağlamıştı.

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