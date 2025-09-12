Habertürk
        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon planlandığı gibi ilerliyor

        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon planlandığı gibi ilerliyor

        TCMB Başkanı Karahan açıklamasında "Dezenflasyon süreci planlandığı gibi ilerliyor ancak yukarı yönlü riskler canlı kalmaya devam ediyor" dedi. Karahan ayrıca "Sıkı para politikası duruşu enflasyonla mücadele sürecini güçlendirecek"ifadelerini kullandı

        Giriş: 12.09.2025 - 11:50 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:50
        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon planlandığı gibi ilerliyor
        TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamasında "Göstergeler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor, özel tüketim büyümesi ekonominin genelinden daha zayıf" dedi.

        "Dezenflasyon süreci planlandığı gibi ilerliyor ancak yukarı yönlü riskler canlı kalmaya devam ediyor" diyen Karahan ayrıca "Sıkı para politikası duruşu enflasyonla mücadele sürecini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

        Kartlı harcamalarda büyüme oranının üçüncü çeyrekte normalleşmeye devam ettiğini ifade eden Karahan ayrıca "hava koşullarının gıda fiyatları üzerinde negatif etki yarattığını belirtti.

