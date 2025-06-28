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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz kararı Temmuz 2025 ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Temmuz PPK toplantı tarihi

        TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Merkez Bankası Temmuz toplantı tarihi

        Merkez Bankası, Haziran ayında politika faizini sabit tutma kararı alarak piyasaların beklentileri doğrultusunda hareket etti. Faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmezken, yatırımcılar ve ekonomistler şimdi gözlerini Temmuz ayında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevirdi. Aynı dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) da faizi sabit bırakınca, TCMB'nin alacağı bir sonraki kararın etkisi daha da kritik hale geldi. Peki, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, sürece dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:55
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin faiz kararının sabit tutulmasının ardından, piyasalarda gözler Temmuz ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Son toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyen TCMB, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49, borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5 seviyesinde sabit bıraktı. Şimdi ise yatırımcılar ve ekonomistler, Temmuz ayında açıklanacak yeni faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Merkez Bankası Temmuz PPK toplantısını ne zaman yapacak? İşte, 2025 yılına ait güncel toplantı takvimi ve detaylar...

        2

        2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.

        3

        2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

        4

        TCMB TEMMUZ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        TCMB Temmuz faiz kararını 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.

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