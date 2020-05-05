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Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,85 artarken yıllık enflasyon 0,92 puan gerileyerek yüzde 10,94 oldu. TCMB, nisan ayına ait fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapordan öne çıkan satır başları şöyle:

- Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda grubunun katkısı 0,29 puan artmış; enerji, hizmet, temel mal ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,78, 0,21, 0,11 ve 0,11 puan azalmıştır.

- Temel mal grubu yıllık enflasyonu Nisan ayında 0,30 puan düşüşle yüzde 7,88 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda yataya yakın bir seyir izlerken, diğer alt gruplarda gerilemiştir. Dayanıklı mal g

rubu fiyatları Nisan ayında yüzde 2,05 oranında artmış, bu gelişmede otomobil (yüzde 3,38) ve mobilya (yüzde 3,63) fiyatlarında görülen yükselişler belirleyici olmuştur.

- Yeni sezon etkisinin izlendiği giyim ve ayakkabı grubunda Nisan ayı fiyat artışı tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşmiş; özellikle ayakkabı grubunda salgına bağlı unsurların etkisi hissedilmiştir. Özetle, Türk lirasındaki değer kaybının belli kalemlerdeki olumsuz etkilerine karşın, genel itibarıyla talep koşullarına bağlı olarak temel mal enflasyonunda da yavaşlama kaydedilmiştir

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- Hizmet fiyatları Nisan ayında yüzde 0,22 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,66 puan düşerek yüzde 11,76 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilemiştir. En belirgin yavaşlama lokanta-otel ve ulaştırma gibi salgın hastalığa bağlı olarak faaliyeti kesintiye uğrayan sektörlerde izlenmiştir. Nitekim hizmet enflasyonundaki yavaşlamada, havayolu ile yolcu taşımacılığı, eğlence-kültür, paket tur, kuaför ve berber gibi fiyat derlemenin mümkün olmadığı bazı kalemlerdeki yatay seyir de etkili olmuştur.

- Haberleşme hizmetlerindeki aylık fiyat düşüşünde telefon görüşme ücretlerindeki gerileme öne çıkarken, mevsimsel etkilerden arındırıldığında kiraların artış hızında yavaşlama kaydedilmiştir. Diğer taraftan, döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan bakım-onarım hizmetlerinde bu dönemde fiyatlar yüksek bir oranda artmıştır.