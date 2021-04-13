Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı kararları öncesinde dolar, euro kuru araştırılıyor. Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yatay yönlü hareket bir süredir devam ediyor. 13 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 13 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...



DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kurunda, perşembe gün, yapılacak TCMB PPK toplantısının öncesinde iki kritik gündem maddesi izleniyor.

Yurt içinde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında. Dün, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının ardından, son dönemde rekor kıran vaka sayılarının ardından Kabine yeni önlem alınıp alınmayacağı konusunu masaya yatıracak.

Kabine toplantısı saat 15.00'da başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının düşürülmesi için Kabine toplantısında "kapsayıcı öneriler" sunacağını söylemişti.

Yurtdışında ise ABD enflasyon verileri öne çıkıyor. ABD'de tüketici son 5 aydır düzenli olarak artarken tahvil faizleri de yükselerek dolar endeksini yukarı taşımıştı. Tüketicilerin Mart ayındaki enflasyon beklentisi 7 yılın en yüksek seviyesinde. ABD'de üretici fiyatları son 9 yılın zirvesine çıkmıştı

13 Nisan sabahı dolar kuru bu gelişmeler öncesinde 8.15 seviyesindeki yatay hareketini sürdürüyor. Euro 9.70, gram altın fiyatı ise 453 TL'de.

EURO KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasalarda ise verilerin beklentileri aşması ve ABD Başkanı Powell'ın söylemleriyle risk iştahı yükselirken S&P 500 rekor kırdı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgınında sona gelinmediğini belirterek, para politikasını destekleyici olmaya devam etmesi gerektiğini yineledi. ABD'de federal bütçe açığı Mart ayında rekor seviyeye çıktı