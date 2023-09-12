TCMB reeskont kredisi limitini yükseltti TCMB, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 1.5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltirken, günlük limit artışı temmuza göre 10 katına ulaştı

TCMB, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini artırdı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1.5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

25 Temmuz 2023 tarihli Basın Duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1.5 milyar TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1.5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir."