TCMB zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler bölümü kapsamında yapılan değişiklikte şunlar ifade edildi:

"Mevduat/katılım fonu (3 Şubat 2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmi kuruluşlar ile 7 Mart 2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler hariç).”

3 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.