Kredi erteleme ve kredi kartı borcu erteleme süreci birçok banka tarafından yürürlüğe alınarak açıklamalar yapıldı. Başta kamu bankaları olmak üzere pek çok özel banka tarafından gerçekleştirilecek olan kredi erteleme başvurusu, kredi kartı borcu erteleme yapmak isteyen tüketicilerin de gündeminde yer alıyor. Peki, TEB kredi ertelemesi yapıyor mu? TEB alacaklarını hangi şartlarda erteledi? TEB kredilerini ne zamana kadar erteledi?

TEB Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu?

Koronavirüsü salgınının ülkemizde hızla yayılmasının ardından devletimizin aldığı önlemlerin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarında müşterilerinin kredi ve kredi kartı borcu ertelemeleri için işlemlerini başlattı. Bu zorlu süreçte TEB'de bireysel kredi kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketi kapsamında taksit ödemelerinde zorluk çeken müşterileri için 3 aya kadar erteleme imkanı sunduklarını açıkladı.

TEB Kredilerini Ne Zamana Kadar Erteledi?

Bu süreçte kredi veya kredi kartı ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak İsteyen banka müşterilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar, TEB Şubeleri, 0850 200 0 666 numaralı TEB Çağrı Merkezi ya da CEPTETEB Mobil Uygulaması Kampanyalar sayfası üzerinden başvuru yapabilecekleri bildirildi. Türk Ekonomi Bankası (TEB) kredi alacaklarını 3 ay boyunca erteleme kararı aldığı duyuruldu.

TEB Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?

Koronavirüs salgını sebebi ile olumsuz yönde etkilenen ve ödeme zorluğu çeken bireysel ve ticari müşteriler başvuruda bulunarak kredi erteleme hakkı talep edebilecekler. Kredi erteleme talep eden kişilere banka 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara ve faiz ödemelerini 3 ay erteleme hakkı sunacak.

Banka müşterilerinin mevcut kredilerinin mevcut faiz oranları ile yeniden hesaplanacaktır.

Kredi taksit günleri değişmeyecek, ilk taksit tarihi 3 aya kadar ertelenebilecektir.

İlk ödemede sadece faiz ve varsa vergilerin ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ayrıca müşterinin krediye bağlı sigortası devam edecektir.

Müşterinin kredi erteleme talebinden dolayı herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Banka müşterilerinin 25 Mart 2020 tarihi itibari ile CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılacak olan havale ve EFT gibi işlemlerin de 30 Nisan 2020 tarihine kadar artık masrafsız olarak sunulacağın müjdesini verdi.

TEB Kredi Kartı, İhtiyaç, Taşıt Ve Konut Kredisi Erteleme Başvurusu Nereden Ve Nasıl Yapılacak?

Kredi ödemelerinde 30 Nisan 2020 tarihine kadar kredi erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB Şubeleri ve CEPTE MOBİL üzerinden başvuru yapabilecekler. Korana virüsün kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda hızla yayılması nedeni ile TEB çağrı merkezi üzerinden de kredi erteleme başvurusu yapılabilecek olduğu açıklandı.