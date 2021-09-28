Çekimleri tamamlandı

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BKM kadrosunun ve 'Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden Onur Buldu'nun dramatik bir karakteri canlandırdığı 'Tebessüm', 35 yaşlarında bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan Mustafa'nın yaşamına odaklanıyor. Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan Mustafa'nın bir gecede değişen ve absürdleşen hikayesine tanıklık ediyoruz. Karakterin başına gelen trajikomik durumlardan beslenerek bir kara komedi örneği sunan filmde Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun, Güvenç Selekman, Özlem Gök ve Emir Çubukçu gibi oyuncular rol alıyor.

Filmin Konusu: Çevresi tarafından asık suratlılığı ve asosyalliği ile tanınan 'Mustafa' İstanbul'da bir devlet dairesinde arşiv bölümünde çalışmaktadır. 'Mustafa'nın aranan bir katile benzemesi dolayısıyla sık sık polis kontrolüne takılması, işleri onun için iyice içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. 'Mustafa'nın imajından hoşnutsuzluğunu bilen arkadaşı 'Zeki'nin, 'Mustafa'yı güler yüzlü gösterecek bir planı vardır ve 'Mustafa'yı da buna ikna eder. İşler ters gider, 'Mustafa'nın yeni imajı hiç de olumlu bir sonuç yaratmadığı gibi 'Mustafa' için bundan sonra hayatında, pek de gülünecek bir şey kalmaz. Babasının Denizli'de hastaneye kaldırılıp bacağının kesildiğini öğrenir. Kesik bacağı gömmekle vazifelendirilen 'Mustafa' ve kendisinin tam zıttı olan amcasının oğlu Mehmet kendilerini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içinde bulurlar.