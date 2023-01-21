Tebük bölgesinin Medine’ye olan uzaklığının yanında, kuraklık ve sıcaklığın da zor ve güç bir mücadele haline getirdiği Tebük Seferi kimlere karşı yapılmıştır? İşte, tüm detaylar…

Tebük Seferi Kimlere Karşı Yapılmıştır?

Tebük Seferi ya da bir diğer ifade ile Tebük Gazvesi; 30 bin kişilik İslam orduları ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanmıştır. Şam’da bulunan ve sayısı 40 bin civarında olan Bizans ordusunu, bölgeden söküp atmak amacıyla harekete geçen Hz. Muhammed ve ordusu, Şam ile Medine arasında bulunan Tebük bölgesinde Bizans birlikleri ile karşılaşmış ancak Bizans birlikleri Müslümanlar ile bir çarpışmaya girmeden geri çekilmişlerdir.

Tebük Seferi Kaç Yılında Oldu?

Bizans İmparatorluğuna ait birlikler üzerine gerçekleştirilen Tebük Seferi, miladi takvime göre 630 yılının Ekim ayında yapılmıştır.

Suriye’de yaşamakta olan Hristiyanlar, dönemin Bizans İmparatoru olan Herakleios’a bir mektup yazmışlar ve bu mektupta Hz. Muhammed’in öldüğünden, Müslümanların kıtlık ve yoksulluk çektiğinden ve üzerlerine asker gönderilmesinin gerektiğinden bahsetmişlerdir. Böylesi bir dönemde Müslümanlar üzerine gerçekleşecek bir seferle, tüm Müslümanların Hristiyanlığa geçeceğini söyleyen Suriyeli Hristiyanlar, imparator Herakleios’u ikna etmeyi başarmış ve imparator bölgeye bir ordu göndermeye razı olmuştur.

Bölgeden gelen bu talep üzerine imparator 40 bin kişilik bir Bizans birliğine hareket emrini vermiş ve Şam’a ulaşmak üzere yola çıkan bu birliğe bazı Arap kabileleri de katılmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun ve onlarla birlikte hareket eden bazı kabilelerin, Müslümanlar üzerine harekete geçtiğini haberini alan Hz. Muhammed, genel bir seferberlik ilan etmiştir.