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HaberlerGündem3. SayfaPİTBUL ENGELLEDİ! Son dakika: Ormanda tecavüz girişimine köpek engeli
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Tecavüze kalkıştı! Pitbull yakaladı!

Bursa’da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan şüpheli, şans eseri ormanlık alanda köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, kardeşlerin yanında bulunan ‘Karlos’ isimli köpek tarafından yakalanırken, çevredeki esnaf şüpheliye meydan dayağı çekti

PİTBUL ENGELLEDİ! Son dakika: Ormanda tecavüz girişimine köpek engeli
Tecavüze kalkıştı! Pitbull yakaladı!
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İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Doğa Parkı’nda dün, iddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39),babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi’ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.’yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

TECAVÜZCÜYÜ KÖPEK YAKALADI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) yanlarındaki ‘Karlos’ isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.’ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, ‘Karlos’ isimli köpek şüphelinin peşine düştü. Otosansit Sanayi Sitesi’ne doğru kaçan şüpheli burada ‘Karlos’ tarafından yakalandı.

ESNAF İSTİSMARCIYI FECİ BİÇİMDE DÖVDÜ

Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ŞÜPHELİ BİZİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan olayın ardından konuşan Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, "Ormanlık alanda köpeğimiz Karlos'u gezdirmeye çıktığımızda kadın çığlıkları geldiğini fark ettik. Sese doğru gittiğimizde bir kişinin, kadının üzerine çıktığını ve tecavüz etmeye çalıştığını gördük. Şüpheli bizi görünce kaçmaya başladı.

Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, yaşananları anlattı.

"BACAĞINDAN ISIRDI"

Köpeğimiz Karlos zanlıyı sanayide yakaladı. Burada şüpheliyi bacağından ısırıp etkisiz hale getirdi. Çevredeki esnafımız da olayı duyunca darp edip polise teslim etti. Oradaki kadın bizim yakınımız olabilirdi, çok şükür fark ettik ve geç kalmadan müdahale ettik.

Yaşanabilecek en kötü şeyi yaşadı. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle erkekler yüzünden biz erkekliğimizden utanıyoruz" diye konuştu.

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