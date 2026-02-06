Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Tedavi için gitti, doktoru darp etti! | Son dakika haberleri

        Tedavi için gitti, doktoru darp etti!

        Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha meydana geldi. Şanlıurfa'da yaşanan olayda bir doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:39
        Tedavi için gitti, doktoru darp etti!
        Şanlıurfa'da bir doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan doktor İ.H.E.Ç, hastaneye tedavi için gelen hasta İ.T. tarafından darp edildi.

        Doktor tedavi görürken, İ.T. ise gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç, görev başında saldırıya uğramış ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyor, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans."

        Hastaneden yapılan açıklamada ise "Sağlık hizmeti sunan hekimlerimize yönelik bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşanan olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki sürecin sonuna kadar sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

