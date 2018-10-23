Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; Tip 2 diyabetle ilgili yeni yayınlanan bir rapor gözlerin yeniden hastalığa çevrilmesine neden oldu. Lilly’nin desteğiyle IQVIA Institute tarafından yürütülen araştırma ve analizlere dayanan “Türkiye’de Tip-2 Diyabet Tedavisinde Uyum ve Sürekliliğin Geliştirilmesi”ne dair rapor çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Rapor, diyabetin sosyal ve ekonomik yükü hızla artarken, diyabet tedavisinde uyum ve sürekliliğin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Rapora göre Türkiye’de tip 2 diyabet hastası 6.3 milyonu aşkın kişi bulunuyor ve bu rakamın Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun tahminlerine göre 2035 yılında 11.8 milyona ulaşması bekleniyor.

HER YIL 17 MİLYAR LİRALIK KOMPLİKASYON MALİYETİ

Tip 2 diyabet tedavisinin, gelecek 10 yıl için komplikasyon maliyeti her yıl ortalama 17 milyar TL olacak. Bu dönemde düşük uyum ve sürekliliğin kaçınılabilir maliyetlerinin ise her yıl 1.26 milyar TL olması bekleniyor. Bu kaçınılabilir maliyetler SGK’nın tedavi ve ilaç harcamalarının yüzde 1,8’ine ve Türkiye’de diyabet ilaçları için yapılan harcamanın yüzde 57’sinden daha fazlasına karşılık geliyor. Ayrıca tip 2 diyabet tedavisinde düşük uyum ve süreklilik sonucunda diyabet komplikasyonları riski anlamlı şekilde artıyor.

TEDAVİYE UYUMSUZLUK HEM HASTAYA HEM DEVLETE YÜK

Tip 2 diyabet tedavisine uyumu düşük olan diyabetli bireylerin, son evre renal hastalıklara yakalanma olasılığı yüzde 79, kalp krizi geçirme olasılığı yüzde 9, inme geçirme olasılığı yüzde 8, ampütasyon olasılığı yüzde 10 ve körlük olasılığının yüzde 30 daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Sonuç olarak, düşük tedavi uyum ve sürekliliği olan bireylerin, yaşamları boyunca fazladan 26.300 TL’lik bir maliyetinin olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ