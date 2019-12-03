Konya’da hastaneye tedavi amaçlı getirilen mahkum firar etti.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. işlediği bir suç nedeni ile Konya Kapalı E Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan 40 yaşındaki Murat B., gece geç saatlerde rahatsızlandığı gerekçesiyle cezaevi revirine kaldırıldı. Ardından Jandarma eşliğinde hastane acil servisine getirildi. Yapılan muayenesinin ardından Murat B., kontrol amaçlı olarak mahkum koğuşunda müşahede altına alındı. Bir süre sonra jandarmanın kontrolünde mahkumun odadan firar ettiği anlaşıldı.

İhbarı üzerine hastanenin bulunduğu bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekip yönlendirildi. Yapılan tüm aramalara rağmen firari mahkumdan bir ize rastlanamazken gözetim odasında yapılan incelemede mahkum Murat B.'nin müşahede odasındaki pencerenin demir korkuluklarını esnetip arasından çıkmak suretiyle firar ettiği tespit edildi.

Firari mahkum Murat B.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.