Tehditte sınır yok! "Amcam polis eniştem savcı!" 0:00 / 0:00

İHA

Ankara’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklardaki kontrol noktalarında çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Eskişehir Yolu üzerindeki kontrol noktasında sürücüleri durduran polis ekipleri, alkollü olduğundan şüphelendikleri araç sürücüsü Can T.’ye alkol muayene testi yaptı.

152 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İHA'da yer alana habere göre polisler, 152 promil alkollü olduğu ve yanındaki arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit ettikleri iki arkadaşa, toplam 7650 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine de el koyulurken araç, çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.

"DÖRT KONTROL NOKTASINDAN GEÇTİM"



Eskişehir Yolu’nda polis ekiplerinin kontrol noktasından taksi ile yoluna devam etmek isteyen yolcu Cansu K., izin belgesi olmaması üzerine araçtan indirildi. Kendisine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3150 TL idari para cezası uygulanacağını anlayan kadın polis ekiplerine, “Beni daha önce 4 kontrol noktasından neden geçirdiler? Kimse ceza yazmadı siz neden yazıyorsunuz?” dedi.

YASAĞI İHLAL ETTİ, "ENİŞTEM SAVCI" DEDİ

Kadın ayrıca, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Görüntüleri silin. Benim amcam polis. Eniştem savcı” diye tehdit savurdu. İdari para cezası tutanağını imzalayan kadın, tekrar taksiye binerek yoluna devam etti.