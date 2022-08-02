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Haberler Sağlık Tehlikeli İshal Nedir, Neden Olur ve Nasıl Anlaşılır? Tehlikeli İshalin Belirtileri ve Tedavisi
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Tehlikeli ishal nedir, neden olur ve nasıl anlaşılır? Tehlikeli ishalin belirtileri ve tedavisi

Pek çok kişi ishal sorunu yaşamaktadır. Ancak ishalin çeşitleri vardır. Bazı ishal çeşitleri kronik olmakla beraber bazıları değildir. Ayrıca ishal kişinin yaşamı için bile tehlikeli bir hal alabilir. Çünkü sindirim kişinin sağlıklı olması için çok önemlidir. İnsanın yaşamında boşaltımın amacı besinlerin sağlıksız kısımlarının posa şeklinde atılması sağlıklı olanların vücutta kalmasıdır. Ancak kişi ishal olduğunda hem sağlıklı bakteriler ve kısımlarda vücutta atılabilmekte hem de kişi çok fazla su kaybetmektedir. Dolayısıyla bağırsak hareketlerinin düzenli olması kişinin genel sağlık durumu için oldukça önemlidir.

Tehlikeli İshal Nedir, Neden Olur ve Nasıl Anlaşılır? Tehlikeli İshalin Belirtileri ve Tedavisi
Tehlikeli ishal nedir?
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Uzmanlar ishalin bağırsaklarda bulunan sıvı emiliminin yeteri kadar olmamasının bir sonucu şeklinde görüldüğünü belirtmektedir. Yaş ya da cinsiyet farkı olmadan herkeste ishalin ortaya çıkması mümkündür. Önemli olan ishalin tehlikeli bir hal almadan önlenebilmesidir. Bebekler ilk doğduklarında genellikle dışkıları sulu ve cıvıktır. Çoğunlukla da ishal oldukları görülür. Ancak bunun nedeni tek tip beslenmedir ve bu durum doğaldır. Kişi ishal olacağı zaman genelde karında ağrı ve midede bulantı da bu duruma eşlik etmektedir. Ancak ishal uzamadığı ve vücuda fazla sıvı kaybettirmediği sürece dönemsel olarak herkeste olması normal karşılanmaktadır. Ancak ishalin süresi uzadığında ve farklı etkileri olduğundan vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır. Bu içeriğimizde tehlikeli ishal nedir, neden olur ve nasıl anlaşılır? Tehlikeli ishalin belirtileri ve tedavisi hakkında pek çok ayrıntılı bilgiyi bir araya getirdik. İşte tehlikeli ishal ile ilgili merak edilenler…

Tehlikeli İshal Nedir

İshal dönemsel olarak çok fazla kişinin mustarip olduğu bir rahatsızlıktır. Peki tehlikeli ishal nedir? öncelikle bu ishal türünün belirli bir rengi bulunmamaktadır. Tehlikeli olmasının nedeni kişinin aşırı derecede sıvı kaybetmesidir.

Tehlikeli İshal Neden Olur

Tehlikeli ishal neden olur diye merak edenlere ilk olarak bu duruma bazı hastalıkların neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalıklar; kolonla ilgili rahatsızlıklar, “lenfoma”, “malabsorbsiyon”, bağırsağın yüzey kısmında oluşan ve bakterilerle ilgilim rahatsızlıklar ve “çölyak hastalığı” şeklindedir.

Tehlikeli İshal Nasıl Anlaşılır

Eğer kişinin ishali bir haftayı aşarsa bu durum tehlikeli ishal sonucudur. Dolayısıyla tehlikeli ishal nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı ishalin süresiyle ilgilidir.

Tehlikeli İshal Belirtileri

Tehlikeli ishal belirtileri sıradan ishal belirtilerinden farklı değildir. Yine kişi kendisini şişkin hisseder ve karnında ağrı vardır. Ancak burada önemli olan ishalin bir haftadan fazla devam etmesidir. Bu durumda kişi çok fazla sıvı kaybetmektedir. Bu da bütün vücudun sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Tehlikeli İshal Tedavisi

Tehlikeli ishal tedavisi için öncelikle sıvı kaybının yerine konulması için sıvı tüketiminin daha fazla olması gerekmektedir. Taze sebze ve meyve tüketimi de bu süreçte iyi gelecektir. Ancak ishalin kesilmesi için patates ve kahve ile limonu da deneyebilirsiniz. Bunların dışında mutlaka doktorla görüşüp onun verdiği ilaçların da kullanılması gerekir.

Tehlikeli İshal Rengi Nedir

Toplumda pek çok kişi tehlikeli ishali ayırt edebilmek için tehlikeli ishal rengi nedir diye sorar. Ancak tehlikeli ishalin normal ishalden farklı bir rengi bulunmamaktadır. Tehlikeli ishalde önemli olan fazla sıvının kaybedilmesidir.

Bebeklerde Tehlikeli İshal

Bebeklerde tehlikeli ishal yetişkinlerden daha tehlikelidir. Hatta bebekler tehlikeli ishal olduğunda öldürücü bile olabilir. Çünkü bazen ishalle beraber bebekler kusarlar. Böylece daha fazla sıvı kaybederler. Bu sıvının acilen yerine konulması gerekmektedir. Bazı durumlarda bebeklere sıvı kaybının önlenmesi için serum da takılabilir. Dolayısıyla bebeğinizde 1 hafta ve daha fazla devam eden ishal varsa vakit kaybedenden doktorunuzla görüşmenizde fayda vardır.

Hamilelikte Tehlikeli İshal

Hamilelikte tehlikeli ishal olduğunda sıvı takviyesi arttırılmalıdır. Eğer ishal 1 hafta geçmiş olmasına rağmen son bulmuyorsa mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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