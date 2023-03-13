Linston, bir ameliyat sırasında elini çabuk tutmaya çalışarak hastanın bacağını kesmeye çalışıyordu. O kadar odaklanmıştı ki bacakla beraber asistanının parmaklarını da kesti. Bıçağı tekrar hareket ettirdiğinde, ameliyatı izleyen bir kişi bıçağın ona geleceği korkusu ve şahit olduklarından sonra korkudan hayatını kaybetti.

Hasta ve Liston'ın asistanı, yaraları enfeksiyon kaptıktan sonra öldü. Üç ölüm, Liston'ın ameliyatını yüzde 300 ölüm oranıyla kaydedilen tek ameliyat yaptı.