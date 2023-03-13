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Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

Anestezinin bulunmadığı eski zamanlarda ameliyatlar şimdikinden daha zordu; hem doktorlar hem de hastalar için. Daha acısız bir ameliyat için doktorlar çok hızlı olmalıydı. Bu konuda ünlenen Dr. Robert Liston, tarihin en hızlı doktoru olsa da büyük hataların önüne geçemedi.

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  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Günümüzde ameliyatlar, anestezi olmadan düşünülemez ancak bir zamanlar öyle değildi. O zamanlar anestezi bulunmadığı için hastalar ameliyat sırasında uyuşturulmuyordu doğal olarak cerrahlar, bir hastanın ağrısını en aza indirirmek ve hayat kurtarmak için yaratıcı olmak zorundaydı. 
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Bu dönemlerde birçok ameliyat hızlı bir şekilde yapılıyordu çünkü bir ameliyat ne kadar kısa sürerse, hastanın kanama olasılığı ve ağrı hissetme olasılığı o kadar azdı. Bununla birlikte, bazen hızlı olmak doğru ameliyatın önüne geçebiliyordu. Hızıyla en ünlü cerrahlardan biri de Dr. Robert Liston'du.
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Robert Liston, 1794'te Ecclesmachan, İskoçya'da doğdu. Edinburgh Üniversitesi'nde tıp okudu ve kısa sürede anatomi ile ilgilenmeye başladı ve kısa sürede yetenekli bir cerrah olarak ün kazandı.
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    "West End'deki en hızlı bıçak" olarak bilinen Robert Liston, özellikle hızlı amputasyonlarda yetenekliydi. O dönemde çoğu cerrahın hızı ve becerisi nedeniyle dört hastadan birini kaybettiği yerde, Liston yalnızca on kişiden birini kaybetti. Ancak işler belli bir noktada karıştı.
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Linston, bir ameliyat sırasında elini çabuk tutmaya çalışarak hastanın bacağını kesmeye çalışıyordu. O kadar odaklanmıştı ki bacakla beraber asistanının parmaklarını da kesti. Bıçağı tekrar hareket ettirdiğinde, ameliyatı izleyen bir kişi bıçağın ona geleceği korkusu ve şahit olduklarından sonra korkudan hayatını kaybetti. 

    Hasta ve Liston'ın asistanı, yaraları enfeksiyon kaptıktan sonra öldü. Üç ölüm, Liston'ın ameliyatını yüzde 300 ölüm oranıyla kaydedilen tek ameliyat yaptı.
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Doktor, başka bir ameliyatta da hızının kurbanı oldu. Ameliyatı 2,5 dakikada bitererek kişisel rekorunu kıran doktor biraz fazla heyecanlanmış olsa gerek çünkü arada hastanın testislerini de kesti.
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Ayrıca bir keresinde genç bir çocuğun boynundaki yumruyu bir et beni zannetti ve onu almaya çalıştı ancak daha sonra anlaşıldı ki çocuğun şah damarında bir anevrizma vardı ve çocuk yanlış müdahaleden dolayı hayatını kaybetti. 

     
  • Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor

    Düşüşlerine rağmen, Robert Liston seçkin bir cerrah olarak kaldı. Ölümünden sonra akranları onun onuruna mermer bir heykel diktiler ve onun adına üstün başarı gösteren öğrencilere bir ödül verdiler. 

    Kaynak: All Thats Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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