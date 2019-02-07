Tek Yürek 1. son bölümü bu akşam izlendi. Güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tek Yürek 2. yeni bölüm fragmanı da hemen arkasından yayınlandı. Sıfırdan zirveye giden yoldaki gençlerin hayatını konu alan dizi izleyenler tarafından büyük merak konusu olmuştu. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte Tek Yürek 2. yeni bölüm fragmanı...

TEK YÜREK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından Tek Yürek 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

TEK YÜREK SON BÖLÜM NE OLDU?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit “Hercai”, Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan “Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait'in naif oğlu Umut'tan.

Kanada'da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar'la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul'a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de buz pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm' projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit'e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

TEK YÜREK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hilmicem İntepe

YİĞİT SARUHAN



Anıl Tetik

YUSUF ZENGİN



Arda Anarat

UMUT KARA



Tugay Bahşi

MAZLUM KAHRAMAN



Kaan Altay Köprülü

AKİF GÜLMEZ

Atakan Yılmaz

OĞUZHAN ÖZGÜR