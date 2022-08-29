Teke Tek Bilim Büyük Taarruz'un 100. yılında Dumlupınar'da

HABERTURK.COM

Teke Tek Bilim 100. yılında Büyük Taarruz'un gerçekleştiği Dumlupınar'da. Tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferinin hikayesi tüm detaylarıyla izleyiciye aktarılıyor. Fatih Altaylı soruyor, harp coğrafyası uzmanı Dr. Selim Erdoğan yanıtlıyor.

İki tarafın da 1 yıla ihtiyacı var. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa da, Türk kurmay heyetinin tamamı nihai darbeyi vurmak istiyorlar ama bu mümkün değil. Yunanların hasarı bizden çok daha fazla. Ankara önüne, Sakarya boyuna gelirken varlarını yoklarını koydular ve çok büyük risk aldılar. Gelmeleri kaçınılmazdı Kütahya-Eskişehir muharebelerde Türk ordusunu ortadan kaldırmak, siyasi dayanağını yok etmek. Mecburen geldiler. Bunun devamında Sakarya'nın sonunda Yunan ordusu Harmana bozkırında Yunan ordusu neredeyse üçte birini bıraktı. 1. Dünya Savaşını görmüş değerli askerlerini kaybettiler. Onların yerine gelen yedekler, hiç savaş görmemiş genç kadro geldi. Onların travmayı atlatmak için rehabilitasyon sürecine ihtiyaçları vardı.

Yapılan analizlerin sonunda Türk topçuların iki kat mermi harcadıkları ortaya çıktı. Balkan Savaşı'ndan beri kullanılagelen toplar ne bulduysak, topçuların eline vermişiz. Yiv setleri aşılmış. Sıfır top bulma şansımız yok. Topları Konya Sille ovasına çekip, tek tek deniyorlar. Büyük Taarruz başladığında yettiği kadar, olması gerektiği kadar mermi harcanıyor. Bizim anlamadığımız manada at üstünde savaşan geleneksel Türk süvarisi değil. En kabadayısı hızlı intikal ediyor. Bunlar hafif süvari, atlı piyade. Yine de Sakarya'da Mustafa Kemal Paşa'nın kullanması lazım. Yunanlar bizim süvari varlığımızı kanatlardakinden ibaret sayıyor. Mustafa Kemal Paşa diyor ki, 'cepheden piyadeye taarruz etmeyeceksin'. Sonra süvarileri gerçek süvariye dönüştürüyor. Gerçek süvariler yaratıyor. Süvari tümeni böyle oluşuyor. Büyük Taarruz'da artık süvari gibi dövüşen süvariler var.

Yunan ordusunu küçümsemek kadar büyük hata görmüyorum. Anadolu'da 200 bini aşkın asker var. Buna Trakya'daki 4. kolorduyu katmıyoruz. Bir orduya siyaset bulaşırsa nasıl rezil kepaze olunurun en güzel örneğidir Yunan ordusu. Başta İngiliz, Fransızların desteği çok yoğun. İlk işgalle başladıklarında ilk sarıldıkları şey Damat Ferid ve İstanbul hükümeti. Ama Anadolu'da çok hükmü kalmadığı, Türk milletinin milli bilinçle refleks gösterdiğini gördüğünde hemen plan değişikliğine gidiyor. Sakarya Meydan muharebesinden çıktığımızda yaklaşık 60 bin kişiydi ordu. Ordu mevcudu farklı şey, muharebeye giren başka. 60 bin tüfek. Geriye baktığınızda istihkamcıları kattığımızda 120 bin civarında. Büyük Taarruz'a kadar peyderpey 100 bin tüfeğe çıkıyor. Ordunun toplam mevcudu 200 bin civarında. Yunanlıların top sayısı bizden fazla ama 1. Dünya Savaşı verdikleri katkıda teşekkür mahiyetinde Fransız ve İngilizlerin verdiği toplar var.

Afyon'un güneyinde yaklaşık 5 tümenlik bir yapımız var, bir kolordu var. Biz 14 Ağustos'tan başlayarak 10 gün içerisinde gizli gizli gece yürüyüşleri ve mola noktalarında konaklatarak iki orduyu gizlice kaydırıyoruz. Olayın temelinde bu var. Bu gizli intikalleri Yunanlar fark edemiyorlar. Bir tümeni hareket ettiriyorsunuz, gerideki tümen onun yerini dolduruyor. Keşif uçağı geldiğinde herkes yerinde duruyor zannediyor. Afyon'un güneyinden Trikopis bir taarruz bekliyor. Oyalama taarruzu bekliyor. Ne olur ne olmaz diyerek kuzeyde ihtiyat kolordusundan bir tümen daha getirdiyor. Yaklaşık 30 bin kişi biriktiriyor. 'Ben burada bu taarruzu kırarım' diyor. 26 Ağustos sabahı o mevzileri ezip geçebilmemizin altında orduyu hiç sezdirmeden Afyon'a getirmemiz var.

Bizim şöyle avantajımız var. Yunanlar burada ne kadar kaldı, biz ne kadar kaldık? Araziyi ne kadar tanıyoruz. Afyon'un güneyini seçilmesinde espri budur. Yunanlar kuzeyden gelen cephe hattını Afyon'un doğusunda Dinar istikametine göre kırıyorlar. Sandıklı'ya indirmek dururken batıya kırıyorlar. Bu bize avantaj sağlıyor. Cephe hattının gerisinde Yunanların temel arteri İzmir-Uşak demiryolu hattı. İaşe her şey buna bağlı. Bunu cephenin içine alıyorlar. Bizim kurtlar bunu affetmiyor. Arkadaki ikmal hattını mı koruyacak, cephesini mi koruyacak? 27 Ağustos'ta cepheyi yarıyoruz. Savunma hattını nerede kuracaklarına karar veremiyorlar. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'a kadar yapılan muharebelerde adamların ikmal hattını korumak gibi derdi var. Bu nedenle seri ve sert çekilmeler yapıyorlar. Arkalarına bakmadan, dövüşmeden kaçmıyorlar tabii ki.

Demiryolu 15-20 metre mesafede. Orayı korumak için Yunan alaylarıyla öyle şiddetli muharebe var ki. Dumlupınar'da son aşamada hakim durumdayız. Kuşatmışız, imha harekatı yapıyoruz. Büyük Taaruz'da verdiğmiz kadar şehidi Dumlupınar-Afyon arasında veriyoruz. 26 Ağustos-18 Eylül'e kadar 3 bin 200 şehidimiz var. Dumlupınar'daki şehitlik temsili şehitlik. Her memleketten savaştık mesajı verilmiştir. Gerçek şehitlikler var, harp meydanında onlar. Kocatepe Şehitliği de öyle. Son 2 senede 6-7 şehitlik daha açıldı.

Cihangir Akşit Paşa çok güzel bir kitap yazdı. Miralay Reşat Bey, Ziya Paşa'nın oğlu. Abi ve kendisi asker. Babasının gölgesinden çıkmak için harp meydanında kendini feda edercesine dövüşen bir asker. Her girdiği muharebede önde. 'Ben babamın oğlu olabilirim ama onun sayesinde buraya gelmedim' şeklinde. Çiğiltepe'de ona verilen görev doğrudan cepheyi yarmak değil. Kanatta Yunanları oyalama taktiği. Artık savaşın gidişatı belli olunca, Trikopis çekilme emrini verince. Çiğiltepe'deki birliklerine 'sen burada kalacaksın' diyor. Bizim birliklerin Yunanların peşine düşebilmesi için orayı alabilmesi lazım. Çiğiltepe bu destekten mahrum. Arkasında ihtiyat, ağır topçu desteği yok. 5 direnek noktası olan bir tepe. Belli kesimden tırmanmanız mümkün değil. Çiğiltepe'de Reşat Bey, 4 direneği düşürmeyi başarır. Zorlar alamaz, telefon üzerine telefon. Mustafa Kemal Paşa'ya 'yarım saat içinde almaya söz veriyorum' der. O anda kendisini engel olarak görüyor ve kendisini ortadan kaldırıyor.

Öncelikle hedefimiz Yunan ordusunu savunamaz hale getirmek. Öngörümüzle mevcut ordu yapısını en az üçte birini ortadan kaldırırsak bu denge sarsılır, İzmir yönü açılır ve gidilir. 27 Ağustos'ta cepheyi yardığımızda Trikopis Dumlupınar'ın kuzeyinden Aslanlar Ovası'na geliyor. Diğer grup Banaz-Uşak istikametine gidiyor. Yaklaşık 2 tümeni bünyesine alıyor. Eğer Trikopis'ten bir tümen daha takviye hattı gelirse. Akhisar-Salihli hattına yerleşirse İzmir'i savunmayı devam edebilir. O yüzden 30 Ağustos çok büyük zafer. Mustafa Kemal Paşa'nın 'Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri' demesinin amacı Yunanların ikinci hat oluşturmaması. Salihli-Akhisar gelene kadar çok ciddi muharebeler oluyor.



Ayrıntılar geliyor...