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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da 256 obje ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 256 obje ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:18
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        Tekirdağ'da 256 obje ele geçirildi
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        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 obje, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

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