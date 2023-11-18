Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza

        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 177 tesise 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 1328 denetimde bulundu.

        Denetimlerde, suyu, havayı, çevreyi, toprağı kirletip, çevreye ağır koku yayıp, çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucundan 37 tesis için de faaliyetlerini durdurma kararı alındı.

        "BU HAVAYI SOLUYORUZ"

        REKLAM

        Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.

        Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Mahallede yaşayan Gülbahar Öziş, "Aslında çok söylenecek şey var ama derenin simsiyah aktığını görüyorsunuz. Burada yaşayan sakinler olarak önce bakanlığa denetimler için teşekkür ediyoruz. Denetimlerin daha da çok sıklaştırılması bizim için çok iyi bir şey. Aslında buranın temizlenmesi için hiçbir şey yapmayanları konuşmak lazım. Derenin nasıl aktığını görüyorsunuz, biz bunu yaşıyoruz. Çamaşırları bahçeye asmıyoruz artık, içeriye peteklerin ve yatakların üzerine serip orada kurutuyoruz. Neden beyaz çamaşırımız derenin rengini alabiliyor yıkandığı bile belli olmuyor. Sadece denetimler yapılabiliyor, biz burada nefes alıyoruz, bu havayı soluyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"