        Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi aranıyor

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 18:45 Güncelleme: 14.08.2025 - 18:45
        Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi aranıyor
        Kumbağ Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi gözden kayboldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurbağa adamlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

        Öte yandan kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tekirdağ Valiliğince bugün yapılan açıklamaya göre Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girilmesi yasaklanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

